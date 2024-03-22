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  1. В Україні

У Черкасах правоохоронець за $7,5 тисяч «відмазував» чоловіків від військової служби

20:03, 22 березня 2024
Затримано офіцера, який за гроші обіцяв вплинути на військово-лікарську комісію.
У Черкасах правоохоронець за $7,5 тисяч «відмазував» чоловіків від військової служби
Джерело фото: dbr.gov.ua
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Державне бюро розслідувань повідомило про затримання офіцера правоохоронних органів в Черкасах, який в обмін на грошову винагороду обіцяв вплинути на членів військово-лікарської комісії для звільнення одного чоловіка від проходження військової служби.

За даними розслідування, заявник отримав повістку з військкомату, після чого звернувся до офіцера правоохоронного органу. Офіцер, у свою чергу, запропонував розв'язати проблему за гроші та вплинути на членів військово-лікарської комісії для оформлення документів про непридатність заявника до військової служби.

З метою конспірації, офіцер правоохоронного органу та його посередник зустрілися з заявником та отримали від нього необхідні документи для проходження військово-лікарської комісії, після чого посередник отримав гроші.

Після передачі грошей, правоохоронця та його спільника було затримано. У посередника було вилучено 7,5 тисяч доларів США.

Офіцеру та його спільнику було повідомлено про підозру у зловживанні впливом за попередньою змовою групою осіб. При цьому розглядається питання щодо відсторонення правоохоронця від виконання службових обов'язків.

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