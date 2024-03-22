В Черкассах правоохранитель за $7,5 тысяч «отмазывал» мужчин от военной службы

Задержан офицер, который за деньги обещал повлиять на военно-врачебную комиссию.

Источник фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований сообщило о задержании офицера правоохранительных органов в Черкассах, который в обмен на денежное вознаграждение обещал повлиять на членов военно-врачебной комиссии для освобождения одного мужчины от прохождения военной службы.

По данным расследования, заявитель получил повестку из военкомата, после чего обратился к офицеру правоохранительного органа. Офицер, в свою очередь, предложил решить проблему за деньги и повлиять на членов военно-врачебной комиссии для оформления документов о непригодности заявителя к военной службе.

С целью конспирации, офицер правоохранительного органа и его посредник встретились с заявителем и получили от него необходимые документы для прохождения военно-врачебной комиссии, после чего посредник получил деньги.

После передачи денег, правоохранитель и его сообщник были задержаны. У посредника было изъято 7,5 тысяч долларов США.

Офицеру и его сообщнику было сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием по предварительному сговору группой лиц. При этом рассматривается вопрос об отстранении правоохранителя от исполнения служебных обязанностей.

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