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Женщина воспользовалась базой налоговой службы, чтобы узнать, сколько заработал ее муж, но получила протокол о коррупции

15:21, 22 марта 2024
Кампания декларирования доходов и имущества иногда приводит к неожиданным последствиям.
Женщина воспользовалась базой налоговой службы, чтобы узнать, сколько заработал ее муж, но получила протокол о коррупции
Источник фото: tax.gov.ua
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Шевченковский районный суд Киева рассмотрел протокол о совершении коррупционного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 172-8 (незаконное разглашение или использование в своих интересах информации, ставшей известной в связи с исполнением служебных полномочий) Кодекса об административном правонарушении.

Как отмечено в материалах дела, Юлия Я. работала в должности главного государственного инспектора отдела налогового администрирования финансово-кредитных учреждений Центрального межрегионального управления Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками.

С 7 июля по 14 сентября 2023 года Юлия Я. неоднократно осуществляла вход в информационно-телекоммуникационную систему ГНС «Налоговый блок» с целью пересмотра и загрузки информации в отношении своего мужа, который является физическим лицом-предпринимателем (ФЛП).

По мнению Департамента стратегических расследований Национальной полиции и столичной прокуратуры, Юлия Я. совершила коррупционное правонарушение и должна была понести за это ответственность.

В свою защиту Юлия Я. сообщила, что она действительно заходила в систему ГНС «Налоговый блок» с целью просмотра информации о своем муже. Однако это она сделала исключительно с целью получения сведений, необходимых для заполнения декларации о своем имущественном положении за 2021 и 2022 годы, поскольку является субъектом декларирования в соответствии с Законом «О предотвращении коррупции».

Полученную информацию Юлия Я. никому не передавала, какой-либо выгоды не получала.

Кроме того, Юлия Я. сообщила, что уже уволилась из Центрального межрегионального управления ГНС и сейчас работает в коммерческом банке в должности главного экономиста.

Изучив позиции сторон, суд отметил, что положения ч. 1 ст. 172-8 КоАП предусматривают административную ответственность именно за незаконное разглашение или использование другим способом лицом в своих интересах информации, которая стала ему известна в связи с исполнением служебных или других определенных законом полномочий.

Субъективная сторона правонарушения характеризуется наличием вины в форме умысла (прямого или косвенного).

Суд указал, что ответственность по ч. 1 ст. 172-8 КоАП наступает только при условии незаконного разглашения или использования другим способом лицом в своих интересах информации, которая стала ему известна в связи с исполнением служебных или других определенных законом полномочий.

Вместе с тем, в протоколе полиции не были определены цели и мотивы совершения административного правонарушения, хотя диспозиция ч. 1 ст. 172-8 КоАП предусматривает совершение указанных действий в своих интересах.

Таким образом, в связи с тем, что в материалах дела об административном правонарушении отсутствовали надлежащие, допустимые и достоверные доказательства, которые давали бы основания для вывода о наличии в действиях Юлии Я. состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 172-8 КоАП, суд решил закрыть производство в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Автор Вячеслав Хрипун

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