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Жінка скористалася базою податкової служби, щоб дізнатися, скільки заробив її чоловік, але отримала протокол про корупцію

15:21, 22 березня 2024
Кампанія декларування доходів та майна іноді приводить до несподіваних наслідків.
Жінка скористалася базою податкової служби, щоб дізнатися, скільки заробив її чоловік, але отримала протокол про корупцію
Джерело фото: tax.gov.ua
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Шевченківський районний суд міста Києва розглянув протокол про вчинення корупційного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-8 (незаконне розголошення або використання у своїх інтересах інформації, яка стала відома у зв’язку з виконанням службових повноважень) Кодексу про адміністративне правопорушення.

Як зазначено у матеріалах справи, Юлія Я. працювала на посаді головного державного інспектора відділу податкового адміністрування фінансово-кредитних установ Центрального міжрегіонального управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків.

З 7 липня по 14 вересня 2023 року Юлія Я. неодноразово здійснювала вхід в інформаційно-телекомунікаційну систему ДПС «Податковий блок» з метою перегляду і завантаження інформації відносно свого чоловіка, який є фізичною особою-підприємцем (ФОП).

На думку Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції та столичної прокуратури, Юлія Я. вчинила корупційне правопорушення і повинна була понести за це відповідальність.

На свій захист Юлія Я. повідомила, що вона дійсно заходила в систему ДПС «Податковий блок» з метою перегляду інформації відносно свого чоловіка. Однак це вона зробила виключно з метою щоб отримати відомості, необхідні для заповнення декларації про свій майновий стан за 2021 та 2022 роки, оскільки є суб’єктом декларування відповідно до Закону «Про запобігання корупції».

Отриману інформацію Юлія Я. нікому не передавала, будь-якої вигоди не отримувала.

Крім того, Юлія Я. повідомила, що вже звільнилися з Центрального міжрегіонального управління ДПС та наразі працює в комерційному банку на посаді головного економіста.

Дослідивши позиції сторін, суд зазначив, що положення ч. 1 ст. 172-8 КУпАП передбачають адміністративну відповідальність саме за незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв`язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень.

Суб`єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини у формі умислу (прямого або непрямого).

Суд вказав, що відповідальність за ч. 1 ст. 172-8 КУпАП настає лише за умови незаконного розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв`язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень.

Разом з тим, у протоколі поліції не була визначена мета та мотив вчинення адміністративного правопорушення, хоча диспозиція ч. 1 ст. 172-8 КУпАП передбачає вчинення зазначених дій у своїх власних інтересах.

Отже, у зв’язку з тим, що у матеріалах справи про адміністративне правопорушення були відсутні належні, допустимі та достовірні докази, які б давали підстави для висновку про наявність у діях Юлії Я. складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-8 КУпАП, суд вирішив закрити провадження у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Автор В’ячеслав Хрипун

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