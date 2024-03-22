Минюст снова отсрочил введение порядка в отношении конечных бенефициарных владельцев

В сентябре вступит в силу обязанность субъектов первичного финмониторинга по выявлению разногласий в данных о бенефициарах.

Как известно, с 1 апреля должен вступить в силу приказ Министерства юстиции Украины № 2542/5 от 12.07.2024, которым утверждена процедура уведомления Минюста как держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований об обнаружении разногласий между полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в Едином государственном реестре сведениями о конечных бенефициарных владельцах и/или структуре собственности юридического лица.

Однако Минюст утвердил новый Приказ от 18.03.2024 № 727/5, которым отсрочил начало действия Приказа № 2542/5. Об этом сообщило Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Киева на своем официальном сайте.

Таким образом, с 1 сентября 2024 вступит в силу обязанность субъектов первичного финмониторинга по выявлению разногласий в данных о бенефициарах.

Соответственно Минюст не будет штрафовать за недостоверные данные о бенефициарах до 01.09.2024.

Приказ Министерства юстиции Украины «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Украины от 12 июля 2023 г. № 2542/5» от 18.03.2024 № 727/5:

Ранее сообщалось, что утвержден порядок уведомления Минюста относительно расхождений в ЕГР.

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