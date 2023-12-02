Минюст отсрочил до 1 апреля 2024 года введение порядка в отношении конечных бенефициарных владельцев

Отсрочено введение Порядка уведомления держателя ЕГР об обнаружении разногласий между полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в реестре сведениями о конечных бенефициарных владельцах.

Министерство юстиции Украины сообщило об отсрочке до 1 апреля 2024 г. внедрения порядка относительно конечных бенефициарных владельцев. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

«З метою вжиття всіма суб’єктами первинного фінансового моніторингу організаційних заходів, необхідних для впровадження механізму повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей у відомостях про кінцевого бенефіціарного валасника та структури власності юридичної особи, Міністерством юстиції України видано наказ від 29 листопада 2023 року № 4101/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 12 липня 2023 року № 2542/5», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 листопада 2023 року за № 2068/41124, а також видано спільний наказ Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 27 листопада 2023 року № 4061/5/658 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 10 липня 2023 року № 2513/5/378», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2023 року за № 2048/41104», - сказано у повідомленні.

У Мін’юсті додали, що зазначеними наказами відтерміновано до 1 квітня 2024 року впровадження Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи та Порядку передачі держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки юридичної особи, та відповідними відомостями, розміщеними в зазначеному реєстрі, та про суб’єкта первинного фінансового моніторингу, яким виявлено такі розбіжності, до спеціально уповноваженого органу.

Ранее сообщалось, что утвержден порядок уведомления Минюста относительно расхождений в ЕГР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.