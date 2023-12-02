Сборная Украины узнала потенциальных соперников на Евро-2024

Украина окажется в квартете с Бельгией, Словакией и Румынией, если преодолеет плей-офф.

В субботу, 2 декабря, стали известны результаты жеребьевки группового этапа чемпионата Европы-2024 по футболу. Церемония прошла в немецком Гамбурге. Потенциальных соперников получила и сборная Украины, которая за путевку на форум еще сразится с другими командами.

Сборная Украины в случае выхода на турнир попадет в группу E, в которую также попали национальные команды Бельгии, Словакии и Румынии.

Напомним, первым соперником украинцев в плей-офф будет Босния и Герцеговина, а вторым – победитель противостояния Израиля и Исландии.

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