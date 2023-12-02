Збірна України дізналася потенційних суперників на Євро-2024

Україна опиниться у квартеті з Бельгією, Словаччиною та Румунією, якщо подолає плей-оф.

У суботу, 2 грудня, стали відомі результати жеребкування групового етапу чемпіонату Європи-2024 з футболу. Церемонія відбулася в німецькому Гамбурзі. Потенційних суперників отримала і збірна України, яка за путівку на форум ще буде змагатись з іншими командами.

Збірна Україна в разі виходу на турнір потрапить в групу E, до якої також потрапили національні команди Бельгії, Словаччини та Румунії.

Нагадаємо, першим суперником українців у плей-офф буде Боснія і Герцеговина, а другим – переможець протистояння Ізраїлю та Ісландії.

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