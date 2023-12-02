Чи буде комендантська година у Києві на Новий рік та Різдво — відповіла заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко повідомила, що у столиці цьогоріч великих новорічних святкувань не планується, однак на Софійській площі за кошти меценатів встановлять головну ялинку країни, а також фотозону. Про це вона сказала журналістам телеканалу «Київ».

За словами заступниці голови КМДА, вже другий рік поспіль країна живе в умовах війни, у Києві продовжує діяти режим комендантської години, який без винятків триватиме на різдвяно-новорічні свята.

«Місто не витрачає бюджетні кошти на організацію та облаштування новорічних локацій. У столиці цьогоріч не буде жодних масових святкувань, зокрема розміщення ярмарок, фудкортів та атракціонів на головних площах країни не передбачено. Проте ми не дамо росії вкрасти у наших дітей ні Різдво, ні Новий рік. На Софійській площі відкриють головну ялинку країни. Її встановлять і прикрасять іграшками та енергозберігаючими гірляндами за кошти меценатів, котрі забажали подарувати свято нашим дітям. Підготовка відбувається з урахуванням безпекової ситуації в місті, - сказала вона.

Раніше ми писали, що у Києві упродовж цього року понад 40 тисяч людей порушили комендантську годину.

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