Будет ли комендантский час в Киеве на Новый год и Рождество – ответила заместитель главы КГГА Анна Старостенко.

Заместитель главы КГГА Анна Старостенко сообщила, что в столице в этом году больших новогодних празднований не планируется, однако на Софийской площади за средства меценатов установят главную елку страны, а также фотозону. Об этом она сказала журналистам телеканала «Киев».

По словам заместителя главы КГГА, уже второй год подряд страна живет в условиях войны, в Киеве продолжает действовать режим комендантского часа, который без исключения продлится на рождественско-новогодние праздники.

«Город не тратит бюджетные средства на организацию и обустройство новогодних локаций. В столице в этом году не будет никаких массовых празднований, в том числе размещение ярмарки, фудкортов и аттракционов на главных площадях страны не предусмотрено. Однако мы не дадим россии украсть у наших детей ни Рождество, ни Новый год. На Софийской площади откроют главную елку страны. Ее установят и украсят игрушками и энергосберегающими гирляндами за средства меценатов, пожелавших подарить праздник нашим детям. Подготовка проходит с учетом ситуации безопасности в городе, - сказала она.

Ранее сообщалось, что в Киеве на протяжении этого года более 40 тысяч человек нарушили комендантский час.

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