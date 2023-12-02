На Филиппинах за полчаса произошло сразу три землетрясения

Система предупреждения о цунами США сообщила об угрозе цунами в регионе.

2 декабря на Филиппинах сейсмографы зафиксировали три землетрясение магнитудой от 5.3 до 7.5. Самые сильные подземные толчки ощущались у острова Минданао, очаг землетрясения залегал на глубине 63 км, передает Европейско-средиземноморское сейсмологический центр.

После подземных толчков магнитудой 7.5 Система предупреждения о цунами США сообщила об угрозе цунами в регионе.

Среднее по силе землетрясение магнитудой 6.4 произошло чуть дальше от берега островного государства, его очаг залегал на глубине 14 километров. Самые слабые на данный момент толчки ощущались у острова Минданао, их магнитуда составила 5.3, глубина — 41 километр.

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