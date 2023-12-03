В Черкасской области погиб 5-месячный младенец из-за алкогольной интоксикации

В прокуратуре заявили, что мать ребенка допустила факт попадания в организм малыша алкоголя, что привело к возникновению алкогольной интоксикации.

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В Черкасской области в суд направлен обвинительный акт в отношении матери 5-месячного младенца по факту злостного неисполнения обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло за собой его смерть.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 26-летняя жительница с. Макеевка на Смелянщине долгое время не обеспечивала нормальных бытовых условий для проживания и ухода за своим ребенком.

«А в январе 2023 года женщина, находясь по месту своего проживания, из-за халатного отношения к младенцу допустила факт попадания в организм малыша алкоголя, что привело к возникновению алкогольной интоксикации и стало причиной смерти ребенка», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что в случае доказательства вины женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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