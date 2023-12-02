В МОК заявили, что решение об участии россиян на Олимпиаде-2024 еще не принято

Исполнительный совет МОК примет решение по россиянам в ближайшие месяцы.

Решение об участии спортсменов из россии в Играх в Париже в 2024 году еще не принято. Об этом сообщил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, передает Inside The Games.

По его словам, спортсмены, вероятно, смогут принять участие без флага и при определенных условиях.

«Мы изучим геополитическую ситуацию и ее влияние на спорт... Мы примем во внимание недавнее решение ООН по этому делу, которое призывает к олимпийскому перемирию и поддерживает подход МОК», - сказал он.

Международный олимпийский комитет выступает за участие российских спортсменов, которые прямо не поддерживали вторжение в Украину, не служат в армии и готовы соревноваться под нейтральным флагом.

По словам Баха, в зависимости от того, что будет услышано на этом Олимпийском саммите, Исполнительный совет МОК примет решение в ближайшие месяцы, то есть, скорее всего, это произойдет на заседании в марте.

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