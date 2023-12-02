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Верховный Суд высказался об обязанности обвинения приобщать во время судебного разбирательства все собранные в ходе досудебного расследования доказательства

При проведении исследований эксперт использовал заключение другой экспертизы, которая стороной обвинения не предоставлялась суду для исследования, – что решил Верховный Суд.

Необходимо ли повторное назначение следователя или прокурора в уголовном производстве, которое было выделено или объединено с другим, - позиция ВС

В этом деле суды предыдущих инстанций указали, что при выделении материалов досудебного расследования в отдельное уголовное производство необходимо снова назначить следователя и прокурора в выделенном уголовном производстве, а потому все доказательства стороны обвинения недопустимы - какую позицию занял Верховный Суд.

Чиновникам, работающим с международными донорами, будут доплачивать до половины зарплаты за такое сотрудничество

Предлагается доплачивать украинским чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, - депутаты от «Слуги народа» внесли законопроект.

Правила определения юрисдикции регламентируются исключительно базовыми процессуальными кодексами – ХПК, ГПК и КАСУ, а не Кодексом по процедурам банкротства или Налоговым кодексом, - БП ВС

Большая Палата Верховного Суда определила юрисдикцию споров, стороной в которых налогоплательщик в отношении которого возбуждено дело о банкротстве.

Верховный Суд отменил решение ВСП, которое позволило следователям и прокурорам ограничивать доступ к Реестру судебных решений

Высший совет правосудия в июле внезапно решил изменить свою же позицию и разрешил ограничивать доступ к Реестру судебных решений на основании постановления следователя или прокурора - Верховный Суд признал это решение ВСП противоправным.

  1. В Украине

В Киевской области арестовали мужчину, который изнасиловал 9-летнюю дочь

18:55, 2 декабря 2023
О противоправных действиях подозреваемого в полицию сообщила мать девочки.
В Киевской области арестовали мужчину, который изнасиловал 9-летнюю дочь
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В Киевской области сообщено о подозрении мужчине по фактам изнасилования и насилия.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, подозреваемый зашел в комнату 9-летней дочери и, пользуясь тем, что за его действиями никто не наблюдает, изнасиловал ее.

«Кроме того, мужчина совершил насильственные действия сексуального характера. О противоправных действиях подозреваемого в полицию сообщила мать девочки», - говорится в сообщении.

В ОГП добавили, что по ходатайству прокуратуры суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что на Львовщине наказали злоумышленника, который изнасиловал 12-летнюю девочку в присутствии ее младшей сестры.

Кроме того, в Хмельницкой области наказали злоумышленника, который изнасиловал и ограбил несовершеннолетнюю девушку и женщину.

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