В Киевской области арестовали мужчину, который изнасиловал 9-летнюю дочь

О противоправных действиях подозреваемого в полицию сообщила мать девочки.

В Киевской области сообщено о подозрении мужчине по фактам изнасилования и насилия.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, подозреваемый зашел в комнату 9-летней дочери и, пользуясь тем, что за его действиями никто не наблюдает, изнасиловал ее.

«Кроме того, мужчина совершил насильственные действия сексуального характера. О противоправных действиях подозреваемого в полицию сообщила мать девочки», - говорится в сообщении.

В ОГП добавили, что по ходатайству прокуратуры суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что на Львовщине наказали злоумышленника, который изнасиловал 12-летнюю девочку в присутствии ее младшей сестры.

Кроме того, в Хмельницкой области наказали злоумышленника, который изнасиловал и ограбил несовершеннолетнюю девушку и женщину.

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