В Хмельницкой области наказали злоумышленника, который изнасиловал и ограбил несовершеннолетнюю девушку и женщину

Мужчина приговорен к 14 годам заключения с конфискацией имущества.

Фото: полиция

В Хмельницкой области суд назначил наказание мужчине, который насиловал и грабил потерпевших. Его жертвами стали две жительницы города Шепетовка, одна из них несовершеннолетняя, сообщает пресс-служба полиции области.

По данным следствия, вечером 4 июля 2023 года злоумышленник напал на 15-летнюю девушку прямо на улице в районе местного рынка. Угрожая предметом, похожим на пистолет, сначала изнасиловал школьницу, а затем отобрал у нее 200 гривен.

Сотрудники полиции установили причастного к нападению — им оказался 23-летний мужчина, признавшийся в содеянном.

Впоследствии выяснилось, что несколькими часами раньше он напал на другую женщину: сначала затащил ее в кусты и отобрал все ценное, а потом свалил на землю и изнасиловал. Из-за страха потерпевшая не сразу обратилась к правоохранителям, а уже после задержания насильника.

Весь период расследования подозреваемый находился под стражей. 23-летний мужчина приговорен к 14 годам заключения с конфискацией имущества.

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