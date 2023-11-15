На Хмельниччині покарали зловмисника, який зґвалтував та пограбував неповнолітню дівчину та жінку

Чоловіка засуджено до 14 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: поліція

На Хмельниччині суд призначив покарання чоловіку, який ґвалтував та грабував потерпілих. Його жертвами стали двоє мешканок міста Шепетівка, одна із них — неповнолітня, повідомляє пресслужба поліції області.

За даними слідства, ввечері 4 липня 2023 року зловмисник напав на 15-річну дівчину прямо на вулиці в районі місцевого ринку. Погрожуючи предметом, схожим на пістолет, спочатку зґвалтував школярку, а потім відібрав у неї 200 гривень.

Працівники поліції встановили причетного до нападу — ним виявився 23-річний чоловік, який зізнався у скоєному. Згодом з’ясувалося, що кількома годинами раніше він напав на іншу жінку: спочатку затягнув її у чагарники та відібрав усе цінне, а потім повалив на землю і зґвалтував. Через страх потерпіла не одразу звернулася до правоохоронців, а уже після затримання гвалтівника.

Увесь період розслідування підозрюваний перебував під вартою. 23-річного чоловіка засудили до 14 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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