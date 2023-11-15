ВККС внесла подання з рекомендацією на відрядження судді до Дніпровського апеляційного суду

Комісія внесла до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією на відрядження однієї судді до Дніпровського апеляційного суду.

У середу, 15 листопада, у засіданні Другої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглядалося питання щодо внесення подання з рекомендацією на відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

У зв’язку з виявленням надмірного судового навантаження в суді Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією на відрядження строком на один рік судді Донецького апеляційного суду Лопатіної Марини Юріївни до Дніпровського апеляційного суду для здійснення правосуддя.

Раніше ми писали, що ВККС рекомендує відрядити суддів у зв’язку зі зміненою підсудністю їх справ.

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