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Коли почнуть виплачувати компенсації за пошкоджене житло, сумою до 500 тисяч грн – депутат відповіла

20:50, 15 листопада 2023
Держава почне сплачувати компенсації за пошкоджене житло, де сума збитків складає від 200 до 500 тисяч грн.
Коли почнуть виплачувати компенсації за пошкоджене житло, сумою до 500 тисяч грн – депутат відповіла
Зображення: freepik.com
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Упродовж наступних двох тижнів у межах єВідновлення держава почне сплачувати компенсації за пошкоджене житло, де сума збитків складає від 200 до 500 тисяч грн. Про це повідомила очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

«Держава активно фінансує ремонти тисяч об’єктів (житла, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури), що зазнали не дуже великих пошкоджень і які можна досить швидко поновити. Та невдовзі компенсація почне виплачуватися і за серйозніші пошкодження, до 500 тис. грн», – сказала вона.

Цей етап, зазначає голова партії, працюватиме аналогічно першому етапу програми єВідновлення (всі заявки треба подавати у Дії).

Подані заяви розглядатиме спеціальна комісія, створена при органах місцевого самоврядування.

Для подання заяви потрібні такі документи:

– зареєстроване повідомлення про зруйноване майно, за яке ви хочете отримати житловий сертифікат на купівлю нової домівки;

– верифіковану картку платників податків у застосунку Дія;

– витяг про несудимість у Дії.

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