Когда начнут выплачивать компенсации за поврежденное жилье, суммой до 500 тысяч грн – депутат ответила

Государство начнет платить компенсации за поврежденное жилье, где сумма убытков составляет от 200 до 500 тысяч грн.

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В течение следующих двух недель в рамках єВідновлення государство начнет платить компенсации за поврежденное жилье, где сумма убытков составляет от 200 до 500 тысяч грн. Об этом сообщила глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

«Государство активно финансирует ремонты тысяч объектов (жилья, социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры), которые получили не очень большие повреждения и которые можно довольно быстро восстановить. Но скоро компенсация начнет выплачиваться и за более серьезные повреждения, до 500 тыс. грн», – сказала она.

Этот этап, отмечает глава партии, будет работать аналогично первому этапу программы єВідновлення (все заявки нужно подавать в Дії).

Поданные заявления будет рассматривать специальная комиссия, созданная при органах местного самоуправления.

Для подачи заявления необходимы следующие документы:

– зарегистрированное сообщение о разрушенном имуществе, за которое вы хотите получить жилищный сертификат на покупку нового дома;

– верифицированную карточку налогоплательщиков в приложении Дія;

– выписка о несудимости в Дії.

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