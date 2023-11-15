Строительство защитных сооружений на энергообъектах Украины планируют завершить до декабря 2024 года - Госспецсвязи

Работы по строительству защитных сооружений на энергообъектах начались в начале 2023 года и планируют закончить до конца 2024 года.

Агентство восстановления планирует завершить строительство защитных сооружений на энергетических объектах Украины до 1 декабря 2024 года. Об этом сообщил председатель Госслужбы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, на многих объектах работы будут завершены до середины февраля следующего года. Щиголь также подчеркнул, что к этой зиме страна подготовилась лучше, чем в прошлом году. Государственная служба специальной связи вместе с "Укрэнерго", министерствами развития общин, энергетики, Генштабом, Агентством восстановления и частными компаниями координируют работу по созданию защиты от атак и беспилотников на энергетических объектах.

Относительно прогресса, Юрий Щиголь отметил, что эти работы начались в начале 2023 года, и уже есть определенные результаты.

Кроме того, Госспецсвязь, совместно с Генштабом и Агентством восстановления, участвует в разработке проектов по переносу элементов критической инфраструктуры под землю. Для этого были разработаны четкие методические рекомендации по выбору материалов и конструкций.

Щиголь подчеркнул, что хотя объекты готовы к защите, однако пока существует недостаточное количество средств противовоздушной обороны для защиты всех объектов, которые в этом нуждаются. Он также отметил, что в случае массированных ракетных атак возможны потери электроэнергии на определенный период времени в определенных регионах.

"Мы должны быть готовыми ко всему и понимать, что до тех пор, пока идет война, в стране нет ни одного абсолютно безопасного места", - подчеркнул глава Госслужбы.

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