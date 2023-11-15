В Одессе памятник Толстому решили снести, а Пушкину и Воронцову оставить

В Одессе решили судьбу памятников российским деятелям.

В Одессе провели заседание историко-топонимической комиссии городского совета по демонтажу памятников российским деятелям. Был решено перенести памятник Толстому, а памятники Пушкину перед мэрией и князю Воронцову на Соборной площади рекомендовали оставить. Об этом сообщает Одесский городской совет.

Памятник Воронцову решили оставить на месте, поскольку "объект составляет исключительную ценность". Комиссия лишь рекомендовала сократить название для Госреестра - "Памятник М.С. Воронцову".

А памятник поэту Пушкину, как отметили в горсовете, находится на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Это один из самых выдающихся на территории Одесщины памятников монументального искусства, составляет исключительную ценность искусства. Комиссией рекомендовано оставить его на месте", - говорится в сообщении.

Памятник Толстому предложено признать потерявшим ценность и предмет охраны с точки зрения современных актуальных событий. Комиссией рекомендовано убрать его из публичного пространства в музейное пространство прошлого.

Также рекомендуется перенести в музейное пространство прошлого следующие памятники:

бюст Хворостина;

памятник Чкалову;

скульптура Дзержинского.

Ранее сообщалось, что Правительство разрешило демонтировать памятники Пушкину, Щорсу и другим российским и советским деятелям.

15 ноября в Киеве на Брестском проспекте демонтировали памятник Пушкину.

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