Правительство разрешило демонтировать памятники Пушкину, Щорсу и другим российским и советским деятелям

Кабмин принял решение об изъятии памятников российским деятелям из Госреестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения.

В пятницу, 10 ноября, Кабинет Министров принял решение, разршаюшее демонтировать памятники российским и советским деятелям.

Так, правительство поддержало инициированное Министерством культуры изъятие памятников Пушкину, Щорсу и другим российским деятелям из Госреестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения, сообщается на сайте МКИП.

«Продолжается освобождение украинских городов и украинской культуры от коммунистической, советской и российско-имперской нечисти. Местные власти должны окончательно очистить пространство от маркеров антиукраинской политики – демонтировать и переместить памятники», – подчеркнул в. о. Министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Таким образом, из реестра изъяли: памятник Пушкину на Берестейском проспекте, памятник Щорсу на бульваре Т. Шевченко, могилу генерала армии Ватутина в Мариинском парке, монитор «Железняков» по ул. Электриков, памятник экипажу бронепоезда «Таращанец» в сквере между улицами Заслонова и Ялтинской в Киеве.

Кроме того, памятники Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе, князю Воронцову в Одессе, полководцу Суворову в Измаиле, адмиралу Ушакову в Херсоне, «Украина – освободителям» в Ужгороде, Мемориальный комплекс «Борцам революции» в Луганске.

Постановление принято по требованию Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики» и «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии».

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