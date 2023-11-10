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Уряд дозволив демонтувати пам’ятники Пушкіну, Щорсу та іншим російським і радянським діячам

17:26, 10 листопада 2023
Кабмін прийняв рішення про вилучення пам'ятників російським діячам із Держреєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення.
Уряд дозволив демонтувати пам’ятники Пушкіну, Щорсу та іншим російським і радянським діячам
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У п’ятницю, 10 листопада, Кабінет Міністрів прийняв рішення, яке дозволяє демонтувати пам’ятники російським і радянським діячам.

Так, уряд підтримав ініційоване Міністерством культури вилучення пам'ятників Пушкіну, Щорсу та іншим російським діячам із Держреєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення, повідомляється на сайті МКІП. 

«Триває звільнення українських міст та української культури від комуністичної, радянської та російсько-імперської нечисті. Місцева влада має остаточно очистити простір від маркерів антиукраїнської політики – демонтувати та перемістити пам’ятники», – наголосив т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв. 

Таким чином, з реєстру вилучили: пам’ятник Пушкіну на проспекті Берестейському, пам’ятник Щорсу на бульварі Т. Шевченка, могилу генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку,  монітор «Железняков» по вул. Електриків, пам’ятник екіпажу бронепоїзда «Таращанець» в сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською у Києві. 

Крім того, пам’ятники Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі, князю Воронцову в Одесі, полководцю Суворову в Ізмаїлі, адміралу Ушакову в Херсоні, «Україна – визволителям» в Ужгороді, Меморіальний комплекс «Борцям революції» в Луганську.  

Постанова прийнята на вимогу Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

Нагадаємо, що Міністерство культури ініціювало вилучення пам’ятників Пушкіну, Щорсу та іншим російським діячам з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення.

Також ми писали, що в центрі Запоріжжя остаточно демонтували пам'ятник Пушкіну.

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