У центрі Запоріжжя остаточно демонтували пам'ятник Пушкіну

З майдану Володимира Вернадського остаточно демонтували пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну.

Фото: Валерій Стойчев

У Запоріжжі на майдані Володимира Вернадського остаточно демонтували пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну. Про це повідомляє Суспільне.

Запорізький історик Валерій Стойчев зазначив, що пам'ятник Пушкіну прибрали з майдану в рамках процесу деколонізації. Свого часу пам'ятник був встановлений на честь "проїзду російського поета до Таганрога через Олександрівськ Катеринославським поштовим трактом".

Стойчев нагадав, що барельєф Пушкіна на площі, яка тоді теж називалася ім'ям російського поета, демонтували торік і передали на зберігання до Музею архітектури Запоріжжя, а площу переменували на майдан Вернадського. Тепер пам'ятник повністю демонтований.

Нагадаємо, що Міністерство культури ініціює вилучення пам’ятників Пушкіну, Щорсу та іншим російським діячам з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення.

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