$11,3 тисячі за перетин кордону: завершено слідство у справі народної депутатки та її помічниці

Завершено слідство у справі щодо отримання народною депутаткою Людмилою Марченко та її помічницею 11,3 тисячі доларів США за сприяння у перетині держкордону.

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31 жовтня 2023 року завершено досудове розслідування у справі щодо отримання народною депутаткою та її помічницею 11,3 тисячі доларів США в обмін сприяння виїзду за кордон, – повідомляє САП. За інформацією ЗМІ, йдеться про чинну депутатку Верховної Ради України Людмилу Марченко.

Підозрювані народна депутатка обвинувачуються у зловживанні впливом, що передбачено статтею 369-2 частини 2 та статтею 28 частини 2 Кримінального кодексу України. Детективи НАБУ відкрили матеріали справи для сторін захисту з метою ознайомлення.

У ході досудового розслідування було встановлено, що депутатка разом зі своєю помічницею обіцяли громадянам забезпечити прийняття рішення щодо дозволу на виїзд за кордон уповноваженими посадовими особами обласної військової адміністрації. Також вони обіцяли внести відповідні відомості до Інформаційної системи «Шлях"». У справі встановлено два епізоди протиправної діяльності, які включають отримання 11,3 тисячі доларів США від двох громадян як компенсацію за незаконний перетин кордону.

Нагадаємо, нардепці Марченко, яка викинула хабар за паркан, обрали запобіжний захід.

Раніше ми писали, що нардеп Марченко викинула хабар за паркан, де стояли детективи НАБУ.

Також повідомлялося, що група осіб систематично отримувала неправомірну вигоду за включення через обласні військові адміністрації в інформаційну систему «Шлях» відомостей, які надають право на перетин кордону. Попередня кваліфікація - ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.

Додамо, у «Слузі народу» прокоментували обшук у народної депутатки Людмили Марченко.

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