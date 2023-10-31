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  1. В Украине

$11,3 тысячи за пересечение границы: завершено следствие по делу народного депутата и ее помощницы

18:04, 31 октября 2023
Завершено следствие по делу о получении народным депутатом Людмилой Марченко и ее помощницей 11,3 тысячи долларов США за содействие в пересечении госграницы.
$11,3 тысячи за пересечение границы: завершено следствие по делу народного депутата и ее помощницы
Источник фото: focus.ua
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31 октября 2023 года завершено досудебное расследование по делу о получении народным депутатом и ее помощницей 11,3 тысячи долларов США в обмен содействие выезда за границу, - сообщает САП. По информации СМИ, речь идет о действующем депутате Верховной Рады Украины Людмиле Марченко.

Подозреваемые народный депутат обвиняются в злоупотреблении влиянием, что предусмотрено статьей 369-2 части 2 и статьей 28 части 2 Уголовного кодекса Украины. Детективы НАБУ открыли материалы дела для сторон защиты с целью ознакомления.

В ходе досудебного расследования было установлено, что депутат вместе со своей помощницей обещали гражданам обеспечить принятие решения о разрешении на выезд за границу уполномоченными должностными лицами областной военной администрации. Также они обещали внести соответствующие сведения в Информационную систему "Шлях"". В деле установлено два эпизода противоправной деятельности, которые включают получение 11,3 тысячи долларов США от двух граждан в качестве компенсации за незаконное пересечение границы.

Напомним, нардепу Марченко, которая выбросила взятку за забор, избрали меру пресечения.

Ранее сообщалось, что нардеп Марченко выбросила взятку за забор, где стояли детективы НАБУ.

Также сообщалось, что группа лиц систематически получала неправомерную выгоду за включение через областные военные администрации в информационную систему «Шлях» сведений, предоставляющих право на пересечение границы. Предварительная квалификация – ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Добавим, в «Слуге народа» прокомментировали обыск у народного депутата Людмилы Марченко.

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