Какие доходы учитываются при расчете субсидии: разъяснение

Украинцам указали на важные аспекты в вопросе субсидии.

Национальная социальная сервисная служба Украины объяснила гражданам, что хотят получить субсидию, какие доходы учитываются при расчете помощи.

«Доходы, учитываемые при расчете жилищной субсидии на отопительный период, базируются на доходах за I – II кварталы 2023 года. При расчете жилищной субсидии на отопительный период (с октября) размер пенсионной выплаты (как доход) учитывается за август 2023 года», - говорится в сообщении.

Также в Службе напомнили, как исчисляется размер жилищной субсидии за октябрь.

«Размер исчисляется с учетом продолжительности отопительного периода с 16 октября. То есть услуга отопления жилого помещения рассчитывается на 16 дней независимо от количества дней, в течение которых эта услуга фактически предоставляется», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, когда в личном кабинете появится информация о выплатах за октябрь.

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