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  1. Суспільство

Які доходи враховуються при розрахунку субсидії: роз’яснення

07:21, 1 листопада 2023
Українцям вказали на важливі аспекти щодо питання субсидії.
Які доходи враховуються при розрахунку субсидії: роз’яснення
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Національна соціальна сервісна служба України пояснила громадянам, що хочуть отримати субсидію, які доходи враховуються при розрахунку допомоги.

«Доходи, що враховуються при розрахунку житлової субсидії на опалювальний період, базуються на доходах за І – ІІ квартали 2023 року. При розрахунку житлової субсидії на опалювальний період (з жовтня) розмір пенсійної виплати (як дохід) враховується за серпень 2023 року», - сказано у повідомленні.

Також у Службі нагадали, як обчислюється розмір житлової субсидії за жовтень.

«Розмір обчислюється з урахуванням тривалості опалювального періоду з 16  жовтня. Тобто послуга з опалення житлового приміщення розраховується на 16 днів незалежно від кількості днів, протягом яких ця послуга фактично надається», - йдеться у повідомленні. 

Раніше ми писали, коли в особистому кабінеті з’явиться інформація про виплати за жовтень.

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