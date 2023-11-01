Продавав місця для поховання за 40 тисяч: у Дніпрі затримали директора кладовища

Директор кладовища вимагав від місцевого мешканця 40 тисяч гривень за місце для поховання, тоді як офіційна сума платежу становить 4700 грн.

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

У Дніпрі затримали директора кладовища комунального підприємства міськради за продаж місць для поховань. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Зазначається, що службовцю комунального підприємства «Міська ритуальна служба» Дніпровської міськради повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди.

За даними слідства, підозрюваний – директор кладовища, вимагав від місцевого мешканця 40 тисяч гривень за місце для поховання рідної людини на кладовищі м. Дніпра, тоді як офіційна сума платежу становить 4700 гривень.

Чоловіка затримали під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі за погодженням прокурора до суду направлено клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває, перевіряється причетність інших посадових осіб комунального підприємства міськради до незаконної оборудки.

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