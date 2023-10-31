Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Екс-заступнику голови Служби судової охорони Олександру Гавришуку повідомлено про підозру через переправлення ухилянтів за кордон, - ОГП

В Офісі Генпрокурора розповіли, що колишній заступник голови Служби судової охорони надавав ухилянтам документи від підконтрольних юридичних осіб про те, що вони є водіями-перевізниками гуманітарних вантажів.

ВККС закликала кандидатів до апеляційних судів не поспішати із заповненням документів

Комісія ще не затвердила нові форми документів для участі у конкурсі до апеляційних судів.

Замість соцвиплат людям з інвалідністю пропонують надавати послугу з облаштування робочого місця, - міністр соцполітики пояснила деталі

На всіх соціальних виплат не вистачить, бо міжнародна підтримка має властивість вичерпуватися, і до повоєнної відбудови мають бути залучені всі, - міністр соціальної політики Оксана Жолнович пояснила, чому настав час змінювати підходи до пільг від держави.

У Вищій раді правосуддя знаходяться 12 366 скарг на суддів

З них, 2 800 скарг – це скарги на одних і тих же суддів з одних і тих же підстав.

«Збирай речі та їдь до себе у Донецьк» — адвокат грубо не погодився з вимогою судді та отримав проблеми

Суддя звинуватила львівського адвоката у розпалюванні національної ворожнечі.

  1. В Україні

Судитимуть екскерівника спортивного комплексу за збиткову реконструкцію оздоровчого комплексу

19:35, 31 жовтня 2023
Майже вдвічі завищені обсяги виконаних робіт з реконструкції оздоровчого комплексу призвели до збитків в 10 млн гривень бюджетних коштів.
Судитимуть екскерівника спортивного комплексу за збиткову реконструкцію оздоровчого комплексу
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Судитимуть колишнього в.о. директора КП «Спортивний комплекс» за обвинуваченням у службовій недбалості, що спричинила збитки на суму 10 мільйонів гривень на реконструкції оздоровчого комплексу, – повідомляє Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, між КП «Спортивний комплекс» та приватним підприємством у 2020 році був укладений договір підряду на виконання робіт по об’єкту «Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу у Дніпровському районі міста Києва».

Керівник підрядної організації вніс недостовірні відомості до актів виконаних робіт, які в подальшому були підписані тодішнім в.о. директора КП. На підставі цього на рахунки підрядника було перераховано понад 22 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Разом із тим, проведеними експертними дослідженнями встановлено, що обсяги виконаних робіт завищені майже вдвічі, чим завдано збитки столичному бюджету на суму близько 10 млн гривень.

Раніше окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно керівника підрядної організації у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва