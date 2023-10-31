Судитимуть екскерівника спортивного комплексу за збиткову реконструкцію оздоровчого комплексу

Майже вдвічі завищені обсяги виконаних робіт з реконструкції оздоровчого комплексу призвели до збитків в 10 млн гривень бюджетних коштів.

Судитимуть колишнього в.о. директора КП «Спортивний комплекс» за обвинуваченням у службовій недбалості, що спричинила збитки на суму 10 мільйонів гривень на реконструкції оздоровчого комплексу, – повідомляє Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, між КП «Спортивний комплекс» та приватним підприємством у 2020 році був укладений договір підряду на виконання робіт по об’єкту «Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу у Дніпровському районі міста Києва».

Керівник підрядної організації вніс недостовірні відомості до актів виконаних робіт, які в подальшому були підписані тодішнім в.о. директора КП. На підставі цього на рахунки підрядника було перераховано понад 22 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Разом із тим, проведеними експертними дослідженнями встановлено, що обсяги виконаних робіт завищені майже вдвічі, чим завдано збитки столичному бюджету на суму близько 10 млн гривень.

Раніше окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно керівника підрядної організації у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

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