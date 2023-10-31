Будут судить экс-руководителя спортивного комплекса за убыточную реконструкцию оздоровительного комплекса

Почти вдвое завышенные объемы выполненных работ по реконструкции оздоровительного комплекса привели к убыткам в 10 млн гривен бюджетных средств.

Будут судить бывшего и.о. директора КП "Спортивный комплекс" по обвинению в служебной халатности, повлекшей убытки на сумму 10 миллионов гривен на реконструкции оздоровительного комплекса, - сообщает Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам следствия, между КП "Спортивный комплекс" и частным предприятием в 2020 году был заключен договор подряда на выполнение работ по объекту "Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса в Днепровском районе города Киева".

Руководитель подрядной организации внес недостоверные сведения в акты выполненных работ, которые в дальнейшем были подписаны тогдашним и.о. директора КП. На основании этого на счета подрядчика было перечислено более 22 миллионов гривен бюджетных средств.

Вместе с тем, проведенными экспертными исследованиями установлено, что объемы выполненных работ завышены почти вдвое, чем нанесен ущерб столичному бюджету на сумму около 10 млн гривен.

Ранее окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя подрядной организации в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

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