В Киеве зафиксировали новый температурный рекорд — уже 40-й с начала года

В столице обновлен рекордный показатель 2013 года.

В понедельник, 30 октября, в Киеве снова зафиксировали температурный рекорд. Об этом 31 октября сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Максимальная температура воздуха после полудня достигла +20,6 °С — это на 2,3 °С выше предыдущего рекордного показателя 2013 года.

Это уже 40-й температурный рекорд в украинской столице с начала года.

Ранее сообщалось, что в Киевской области зафиксировали ряд температурных рекордов.

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