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  1. В Украине

Должен ли субъект хозяйствования информировать налоговую об изменении вида деятельности: разъяснение

23:40, 31 октября 2023
В случае возникновения изменений в данных или внесения изменений в документы, подаваемые для взятия на учет, кроме изменений, вносимых в ЕГР, налогоплательщик обязан в течение 10 дней со дня внесения изменений подать в ГНС уточненные документы.
Должен ли субъект хозяйствования информировать налоговую об изменении вида деятельности: разъяснение
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Налоговая служба в Житомирской области объяснила, должен ли субъект хозяйствования информировать налоговую об изменении вида деятельности.

Отмечается, что согласно п. 66.1 ст. 66 Налогового кодекса основаниями для внесения изменений в учетные данные налогоплательщиков являются, в частности:

  • информация органов государственной регистрации;
  • документально подтвержденная информация, предоставляемая налогоплательщиками.

Внесение изменений в учетные данные налогоплательщиков осуществляется в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику.

Согласно п. 66.5 ст. 66 НКУ в случае возникновения изменений в данных или внесения изменений в документы, подаваемые для взятия на учет, кроме изменений, вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований (далее – ЕГР), и изменений, о которых налогоплательщик сообщил по основному месту учета, налогоплательщик обязан представить контролирующему органу, в котором он стоит на учете, уточненные документы в течение 10 календарных дней со дня внесения изменений в указанные документы.

Согласно ст. 9 Закона № 755-IV «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» (с изменениями) в ЕГР содержатся данные, в частности, и о видах деятельности юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Порядок внесения изменений в учетные данные налогоплательщиков установлен разделом IX Порядка учета налогоплательщиков и сборов, утвержденного приказом Министерства финансов Украины № 1588 (далее – Порядок № 1558).

Согласно п. 9.2 раздела IX Порядка № 1558 в случае возникновения изменений в данных или внесения изменений в документы, подаваемые для взятия на учет, кроме изменений, вносимых в ЕГР, и изменений, о которых налогоплательщик сообщил по основному месту учета, налогоплательщик обязан в течение 10 календарных дней со дня внесения изменений в указанные документы подать в контролирующий орган уточненные документы в таком же порядке, как и при взятии на учет.

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