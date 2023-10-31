На Закарпатье задержан молодой мужчина, подозреваемый в изнасиловании 14-летней девочки

По данным полиции, девочка отдыхала в компании взрослых.

На Закарпатье задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки, когда те отдыхали в одной компании. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

В полицию обратилась 41-летняя жительница села Порошково Ужгородского района и сообщила, что ее 14-летнюю дочь изнасиловали.

Правоохранители выяснили, что дочь заявительницы с 35-летней подругой и двумя односельчанами распивали вместе алкогольные напитки. Когда женщина и один из мужчин покинули компанию, 24-летний мужчина изнасиловал школьницу.

Полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его.

Задержанному инкриминируют совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. В настоящее время решается вопрос о сообщении ему подозрения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.