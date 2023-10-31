На Закарпатті затримали молодика, якого підозрюють у зґвалтуванні 14-річної дівчини

За даними поліції, дівчина відпочивала у компанії дорослих.

На Закарпатті затримали 24-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 14-річної дівчинки, коли ті відпочивали в одній компанії. Про це повідомляє пресслужба поліції області.

До поліції звернулся 41-річна жителька села Порошково Ужгородського району та повідомила, що її 14-річну доньку зґвалтували.

Правоохоронці з’ясували, що донька заявниці із 35-річною подругою та двома односельцями розпивали разом алкогольні напої. Коли жінка та один з чоловіків покинули компанію, 24-річний чоловік зґвалтував школярку.

Поліцейські встановили місцеперебування зловмисника та затримали його.

Затриманому інкримінують вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

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