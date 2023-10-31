Кабмін вніс зміни до Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна

Запроваджено механізм, який дозволить максимально швидко відображати у Реєстрі зміни щодо припинення обтяжень на підставі судових рішень.

У вівторок, 31 жовтня, Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, порядок доповнено положеннями, згідно яким до субʼєктів, уповноважених на подачу заяв про припинення обтяження рухомого майна на підставі судових рішень, відносяться боржники чи особи, права яких порушено внаслідок наявності запису про обтяження.

«Запроваджено механізм, який дозволить максимально швидко відображати у Реєстрі зміни щодо припинення обтяжень на підставі судових рішень, шляхом реєстрації відомостей про припинення обтяження на підставі судового рішення реєстратором самостійно у звʼязку з отриманням судового рішення в своєму електронному кабінеті в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами», - повідомив він.

«Тепер якщо обтяження накладено, а пізніше і зняте за судовим рішенням, прибрати таке обтяження з дрорм-у можна буде не лише за заявою обтяжувача (як це є зараз), але й власника чи іншої заінтересованої особи», - прокоментував рішення міністр юстиції Україні Денис Малюська.

Раніше ми писали, що 31 жовтня Кабінет Міністрів провів засідання і ухвалив низку рішень.



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