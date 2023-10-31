Практика судів
Блоги
Публікації
Екс-заступнику голови Служби судової охорони Олександру Гавришуку повідомлено про підозру через переправлення ухилянтів за кордон, - ОГП

В Офісі Генпрокурора розповіли, що колишній заступник голови Служби судової охорони надавав ухилянтам документи від підконтрольних юридичних осіб про те, що вони є водіями-перевізниками гуманітарних вантажів.

ВККС закликала кандидатів до апеляційних судів не поспішати із заповненням документів

Комісія ще не затвердила нові форми документів для участі у конкурсі до апеляційних судів.

Замість соцвиплат людям з інвалідністю пропонують надавати послугу з облаштування робочого місця, - міністр соцполітики пояснила деталі

На всіх соціальних виплат не вистачить, бо міжнародна підтримка має властивість вичерпуватися, і до повоєнної відбудови мають бути залучені всі, - міністр соціальної політики Оксана Жолнович пояснила, чому настав час змінювати підходи до пільг від держави.

У Вищій раді правосуддя знаходяться 12 366 скарг на суддів

З них, 2 800 скарг – це скарги на одних і тих же суддів з одних і тих же підстав.

«Збирай речі та їдь до себе у Донецьк» — адвокат грубо не погодився з вимогою судді та отримав проблеми

Суддя звинуватила львівського адвоката у розпалюванні національної ворожнечі.

  1. В Україні

Кабмін вніс зміни до Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна

17:26, 31 жовтня 2023
Запроваджено механізм, який дозволить максимально швидко відображати у Реєстрі зміни щодо припинення обтяжень на підставі судових рішень.
Кабмін вніс зміни до Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У вівторок, 31 жовтня, Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, порядок доповнено положеннями, згідно яким до субʼєктів, уповноважених на подачу заяв про припинення обтяження рухомого майна на підставі судових рішень, відносяться боржники чи особи, права яких порушено внаслідок наявності запису про обтяження.

«Запроваджено механізм, який дозволить максимально швидко відображати у Реєстрі зміни щодо припинення обтяжень на підставі судових рішень, шляхом реєстрації відомостей про припинення обтяження на підставі судового рішення реєстратором самостійно у звʼязку з отриманням судового рішення в своєму електронному кабінеті в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами», - повідомив він.

«Тепер якщо обтяження накладено, а пізніше і зняте за судовим рішенням, прибрати таке обтяження з дрорм-у можна буде не лише за заявою обтяжувача (як це є зараз), але й  власника чи іншої заінтересованої особи», - прокоментував рішення міністр юстиції Україні Денис Малюська.

Раніше ми писали, що 31 жовтня Кабінет Міністрів провів засідання і ухвалив низку рішень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва