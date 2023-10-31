У потягах можуть з'явитися чоловічі купе: подробиці

Зареєстровано петицію, яка закликає Укрзалізницю ввести чоловічі купе.

На сайті Кабінету Міністрів з'явилася петиція, в якій ідеться про необхідність створення окремих купе для чоловіків. За словами автора, такі вагони потрібні, аби унеможливити сексизм та гендерну дискримінацію в Укрзалізниці.

"При наявності в потязі Укрзалізниці так званого "жіночого купе" в обов'язковому порядку має бути така ж кількість чоловічих купе. Допускати до них потрібно: чоловіків, трансчоловіків, батьків з дітьми до 6 років будь-якої статі. Поїзди з жіночими та чоловічими купе мають бути марковані у застосунках для придбання квитків та не відрізнятись в ціні", - йдеться у петиції.

Наголосимо, що для того, щоб депутати розглянули петицію, вона повинна набрати щонайменше 25 тис. голосів.

Раніше ми писали, що Укрзалізниця розширила пілотний проєкт жіночих купе в пасажирських поїздах на ще чотири маршрути.

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