В поездах могут появиться мужские купе: подробности

Зарегистрирована петиция, призывающая Укрзализныцю ввести мужские купе.

На сайте Кабинета Министров появилась петиция, в которой говорится о необходимости создания отдельных купе для мужчин. По словам автора, такие вагоны нужны, чтобы сделать невозможным сексизм и гендерную дискриминацию в Укрзализныце.

"При наличии в поезде Укрзализныци так называемого "женского купе" в обязательном порядке должно быть такое же количество мужских купе. Допускать к ним нужно: мужчин, трансмужчин, родителей с детьми до 6 лет любого пола. Поезда с женскими и мужскими купе должны быть маркированы в приложениях на покупку билетов и не отличаться в цене", - говорится в петиции.

Отметим, что для того, чтобы депутаты рассмотрели петицию, она должна набрать не менее 25 тыс. голосов.

Ранее мы писали, что Укрзализныця расширила пилотный проект женских купе в пассажирских поездах еще на четыре маршрута.

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