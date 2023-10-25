Женские купе появятся еще в четырех пассажирских поездах

Купить билеты можно будет в приложении УЗ с 27 октября.

Укрзализныця расширила пилотный проект женских купе в пассажирских поездах еще на четыре маршрута. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

С 15 ноября женские купе появятся еще в 4 поездах:

№ 17/18 Харьков — Ужгород

№ 29/30 Киев — Ужгород

№ 3/4 Запорожье — Ужгород

№ 26/236 Одесса — Рахов.

Как отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко, в среднем такие купе заполняются на 93%. За 4 месяца было реализовано уже 25 тыс. билетов.

Купить билеты в женские купе можно будет в приложении Укрзализныци с 27 октября.

По-прежнему места будут соответственно маркироваться в приложении, а посадка в такие купе будет открыта только женщинам и детям до 5 лет включительно.

Стоимость проезда в женских купе не отличается от стандартной в вагонах аналогичного класса того же поезда.

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