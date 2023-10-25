Жіночі купе з'являться ще у чотирьох пасажирських поїздах

Купити квитки можна буде у застосунку УЗ з 27 жовтня.

Укрзалізниця розширила пілотний проєкт жіночих купе в пасажирських поїздах на ще чотири маршрути. Про це повідомили в пресслужбі компанії.

З 15 листопада жіночі купе з’являться ще в 4 поїздах:

№ 17/18 Харків — Ужгород

№ 29/30 Київ — Ужгород

№ 3/4 Запоріжжя — Ужгород

№ 26/236 Одеса — Рахів.

Як зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко, у середньому такі купе заповнюються на 93 %. За 4 місяці було реалізовано вже 25 тис. квитків.

Купити квитки у жіночі купе можна буде у застосунку Укрзалізниці з 27 жовтня.

Як і раніше, місця відповідно маркуватимуться в застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита тільки жінкам та дітям до 5 років включно.

Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від стандартної у вагонах аналогічного класу того ж поїзда.

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