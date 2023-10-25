Жіночі купе з'являться ще у чотирьох пасажирських поїздах

Укрзалізниця розширила пілотний проєкт жіночих купе в пасажирських поїздах на ще чотири маршрути. Про це повідомили в пресслужбі компанії.
З 15 листопада жіночі купе з’являться ще в 4 поїздах:
- № 17/18 Харків — Ужгород
- № 29/30 Київ — Ужгород
- № 3/4 Запоріжжя — Ужгород
- № 26/236 Одеса — Рахів.
Як зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко, у середньому такі купе заповнюються на 93 %. За 4 місяці було реалізовано вже 25 тис. квитків.
Купити квитки у жіночі купе можна буде у застосунку Укрзалізниці з 27 жовтня.
Як і раніше, місця відповідно маркуватимуться в застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита тільки жінкам та дітям до 5 років включно.
Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від стандартної у вагонах аналогічного класу того ж поїзда.
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.