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Экс-заместителю председателя Службы судебной охраны Александру Гавришуку сообщено о подозрении из-за переправки уклонистов границу, - ОГП

В Офисе Генпрокурора рассказали, что бывший заместитель председателя Службы судебной охраны предоставлял уклонистам документы от подконтрольных юридических лиц о том, что они водители-перевозчики гуманитарных грузов.

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Экс-заместителю председателя Службы судебной охраны Александру Гавришуку сообщено о подозрении из-за переправки уклонистов границу, - ОГП

17:13, 31 октября 2023
В Офисе Генпрокурора рассказали, что бывший заместитель председателя Службы судебной охраны предоставлял уклонистам документы от подконтрольных юридических лиц о том, что они водители-перевозчики гуманитарных грузов.
Экс-заместителю председателя Службы судебной охраны Александру Гавришуку сообщено о подозрении из-за переправки уклонистов границу, - ОГП
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Экс-заместителю председателя Службы судебной охраны (ССО) сообщено о подозрении в организации схемы незаконного выезда мужчин за пределы Украины. Об этом сообщил Офис генпрокурора. Судя по опубликованному фото, речь идет об Александре Гавришуке.

Ему инкриминирована незаконная переправка лиц через государственную границу Украины и препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований (ч. 3 ст. 332 и ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый вместе с сообщниками организовал масштабную схему незаконного выезда мужчин за пределы Украины.

«Он предоставлял уклонистам документы от подконтрольных юридических лиц о том, что они водители-перевозчики гуманитарных грузов. Для согласования этих документов – разрешений на выезд за границу, подозреваемый «в темную» использовал свои связи среди знакомых в госучреждениях. Стоимость «услуг» составляла от 2 до 5 тыс. долларов США с одного человека.

Таким образом, он способствовал своим «клиентам» в уклонении от мобилизации и препятствовал законной деятельности Вооруженных Сил Украины.

Чтобы избежать правосудия в марте 2023 года подозреваемый сбежал в одну из европейских стран под видом волонтера.

Поскольку он скрывается за границей, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности», - рассказали в Офисе Генпрокурора.

Ранее были разоблачены его сообщники, которые уже осуждены за указанные преступления.

Напомним, Высший совет правосудия 11 февраля 2021 года уволил с должности заместителя председателя Службы судебной охраны – руководителя аппарата Службы, полковника Александра Гавришука.

Как писала «Судебно-юридическая газета», ВСП отстранил Гавришука от должности и назначил служебное расследование его деятельности.

Автор: Наталья Мамченко

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