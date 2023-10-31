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Екс-заступнику голови Служби судової охорони Олександру Гавришуку повідомлено про підозру через переправлення ухилянтів за кордон, - ОГП

В Офісі Генпрокурора розповіли, що колишній заступник голови Служби судової охорони надавав ухилянтам документи від підконтрольних юридичних осіб про те, що вони є водіями-перевізниками гуманітарних вантажів.

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Екс-заступнику голови Служби судової охорони Олександру Гавришуку повідомлено про підозру через переправлення ухилянтів за кордон, - ОГП

17:13, 31 жовтня 2023
В Офісі Генпрокурора розповіли, що колишній заступник голови Служби судової охорони надавав ухилянтам документи від підконтрольних юридичних осіб про те, що вони є водіями-перевізниками гуманітарних вантажів.
Екс-заступнику голови Служби судової охорони Олександру Гавришуку повідомлено про підозру через переправлення ухилянтів за кордон, - ОГП
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Екс-заступнику голови Служби судової охорони (ССО) повідомлено про підозру в організації схеми незаконного виїзду чоловіків за межі України. Про це повідомив Офіс Генпрокурора. Судячи з опублікованого фото, йдеться про Олександра Гавришука.

Йому інкриміновано незаконне переправлення осіб через державний кордон України та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч. 3 ст. 332 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний разом із спільниками організував масштабну схему незаконного виїзду чоловіків за межі України.

«Він надавав ухилянтам документи від підконтрольних юридичних осіб про те, що вони є водіями-перевізниками гуманітарних вантажів. Для погодження цих документів – дозволів на виїзд за кордон, підозрюваний «в темну» використовував власні зв’язки серед знайомих в держустановах. Вартість «послуг» становила від 2 до 5 тис доларів США з однієї людини.

Таким чином він сприяв своїм «клієнтам» в ухиленні від мобілізації та перешкоджав законній діяльності Збройних Сил України.

Щоб уникнути правосуддя у березні 2023 року підозрюваний втік до однієї з європейських країн під виглядом волонтера.

Оскільки він переховується за кордоном, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності», - розповіли в Офісі Генпрокурора.

Раніше було викрито його спільників, яких вже засуджено за вказані злочини.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя 11 лютого 2021 року звільнила з посади заступника голови Служби судової охорони – керівника апарату Служби, полковника Олександра Гавришука.

Як писала «Судово-юридична газета», ВРП усунула Гавришука з посади та призначила службове розслідування його діяльності.

Автор: Наталя Мамченко

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