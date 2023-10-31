В Узбекистані вперше засудили чоловіка за участь у війні проти України

До 5 років позбавлення волі засудили 38-річного чоловіка, звинуваченого у несенні служби в лавах армії так званої «днр».

У Ташкентській області Узбекистану засудили 38-річного узбекистанця, який воював проти України у лавах військ так званої «днр».

Повідомляється, що чоловіка на ім'я Ільдар Хайрулін, суд Узбекистану визнав винним у найманстві. Йому дали пʼять років вʼязниці. Це перший подібний вирок у країні, повідомляє узбекистанська служба «Радіо Свобода».

За даними слідства, чоловік брав участь у бойових діях проти України у 2014—2015 роках

Проте родичі стверджують, що Хайрулін не брав участь у війні в Україні, не їздив туди і на момент звинувачення перебував у росії.

Зазначається, що це перший відомий випадок винесення вироку громадянинові Узбекистану за участь у бойових діях на території України.

Його родичі мають намір оскаржити вирок в апеляційному суді.

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