В Узбекистане впервые осудили мужчину за участие в войне против Украины

К 5 годам лишения свободы приговорили 38-летнего мужчину, обвиняемого в несении службы в рядах армии так называемой «днр».

В Ташкентской области Узбекистана осудили 38-летнего узбекистанца, воевавшего против Украины в рядах войск так называемой "днр".

Сообщается, что мужчину по имени Ильдар Хайрулин суд Узбекистана признал виновным в найме. Ему дали пять лет тюрьмы. Это первый подобный приговор в стране, сообщает узбекистанская служба Радио Свобода.

По данным следствия, мужчина принимал участие в боевых действиях против Украины в 2014—2015 годах.

Однако родственники утверждают, что Хайрулин не участвовал в войне на Украине, не ездил туда и на момент обвинения находился в рф.

Это первый известный случай вынесения приговора гражданину Узбекистана за участие в боевых действиях на территории Украины.

Его родственники намерены оспорить приговор в апелляционном суде.

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