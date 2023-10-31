Экс-заместитель председателя Службы судебной охраны организовал переправку уклонистов за границу - ОГП

За свои «услуги» экс-замглавы Службы судебной охраны брал от 2000 до 5000 долларов.

Фото: ОГП

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему заместителю председателя Службы судебной охраны. Ему инкриминирована незаконная переправка лиц через государственную границу Украины и препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другим военным формированиям, передает Офис Генерального прокурора.

В ОГП отмечают, что подозреваемый вместе с сообщниками организовал масштабную схему незаконного выезда мужчин за пределы Украины.

«Он предоставлял уклонистам документы от подконтрольных юридических лиц о том, что они водители-перевозчики гуманитарных грузов. Для согласования этих документов – разрешений на выезд за границу, подозреваемый «в темную» использовал свои связи среди знакомых в госучреждениях.

Стоимость «услуг» составляла от 2 до 5 тыс. долларов США с одного человека.

Таким образом, он способствовал своим «клиентам» в уклонении от мобилизации и препятствовал законной деятельности Вооруженных Сил Украины», - говорится в сообщении.

По данным следствия, схема действовала в Киевской, Львовской, Хмельницкой, Волынской, Харьковской, Винницкой, Днепропетровской и Одесской областях.

Чтобы избежать правосудия в марте 2023 года подозреваемый сбежал в одну из европейских стран под видом волонтера, добавляют в ОГП.

Поскольку он скрывается за границей, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности. Ранее были разоблачены его сообщники, которые уже осуждены за указанные преступления.

В СБУ добавили, что чиновник был уволен из Службы судебной охраны еще в 2021 году из-за причастности к коррупции.

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