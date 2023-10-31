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Екс-заступнику голови Служби судової охорони Олександру Гавришуку повідомлено про підозру через переправлення ухилянтів за кордон, - ОГП

В Офісі Генпрокурора розповіли, що колишній заступник голови Служби судової охорони надавав ухилянтам документи від підконтрольних юридичних осіб про те, що вони є водіями-перевізниками гуманітарних вантажів.

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Ексзаступник голови Служби судової охорони організував переправлення ухилянтів за кордон — ОГП

16:46, 31 жовтня 2023
За свої «послуги» ексзаступник голови Служби судової охорони брав від 2000 до 5000 доларів.
Ексзаступник голови Служби судової охорони організував переправлення ухилянтів за кордон — ОГП
Фото: ОГП
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Правоохоронці повідомили про підозру колишньому заступнику голови Служби судової охорони. Йому інкриміновано незаконне переправлення осіб через державний кордон України та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, передає Офіс Генерального прокурора.

У ОГП зазначають, що підозрюваний разом із спільниками організував масштабну схему незаконного виїзду чоловіків за межі України.

«Він надавав ухилянтам документи від підконтрольних юридичних осіб про те, що вони є водіями-перевізниками гуманітарних вантажів. Для погодження цих документів – дозволів на виїзд за кордон, підозрюваний «в темну» використовував власні зв’язки серед знайомих в держустановах.

Вартість «послуг» становила від 2 до 5 тис доларів США з однієї людини.

Таким чином він сприяв своїм «клієнтам» в ухиленні від мобілізації та перешкоджав законній діяльності Збройних Сил України», - сказано у повідомленні.

За даними слідства, «схема» діяла у Київській, Львівській, Хмельницькій, Волинській, Харківській, Вінницькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

Щоб уникнути правосуддя у березні 2023 року підозрюваний втік до однієї з європейських країн під виглядом волонтера, додають у ОГП.

Оскільки він переховується за кордоном, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Раніше було викрито його спільників, яких вже засуджено за вказані злочини.

У СБУ додали, що чиновника було звільнено зі Служби судової охорони ще у 2021 році через причетність до корупції.

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