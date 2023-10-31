Як рухатися у житловій зоні: патрульні Києва нагадали водіям та пішоходам правила

Пішоходам дозволяється рухатися у житловій та пішохідній зоні як тротуарами, так і проїзною частиною.

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У патрульній поліції Києва вирішили нагадали водіям та пішоходам, як необхідно рухатись у житловій зоні.

Так, правоохоронці пишуть, що пішоходам дозволяється рухатися у житловій та пішохідній зоні як тротуарами, так і проїзною частиною. Вони мають перевагу перед транспортними засобами, але не повинні створювати безпідставних перешкод для їхнього руху.

У житловій зоні забороняється:

транзитний рух транспортних засобів;

стоянка транспортних засобів поза спеціально відведеними місцями і таке їхнє розташування, що ускладнює рух пішоходів і проїзд оперативних чи спеціальних транспортних засобів;

стоянка з працюючим двигуном;

навчальна їзда;

рух вантажних автомобілів, тракторів, самохідних машин і механізмів (крім тих, що обслуговують об'єкти і громадян, виконують технологічні роботи або належать громадянам, що проживають у цій зоні).

Нагадаємо, в Києві суперечка між водіями закінчилась розбитим вітровим склом однієї із автівок. Інспектори з'ясували, що водії не змогли розібратися щодо пріоритетності проїзду у дворовій зоні.

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