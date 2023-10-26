В Києві суперечка між водіями закінчилась розбитим вітровим склом однієї із автівок

Інспектори з'ясували, що водії не змогли розібратися щодо пріоритетності проїзду у дворовій зоні.

У середу, 25 жовтня, близько 23 години поліцейські отримали повідомлення про пошкодження авто на одній із вулиць у Дарницькому районі Києва.

Як розповіли у патрульній поліції, на місці виклику інспектори виявили трьох чоловіків, що сварилися між собою біля автомобілів Mitsubishi, Chevrolet та Peugeot. В транспортному засобі Chevrolet було розбите вітрове скло.

«Охоронці порядку з'ясували, що кермувальники не змогли розібратися щодо пріоритетності проїзду у дворовій зоні. Після чого водій транспортного засобу Peugeot почав провокувати бійку та пошкодив скло автомобіля Chevrolet», - пишуть у поліції.

Патрульні заспокоїли водія, провели з ним профілактичну бесіду та викликали слідчо-оперативну групу Дарницького управління поліції для подальшого з'ясування усіх обставин події.

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