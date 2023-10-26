В Киеве спор между водителями закончился разбитым ветровым стеклом одного из автомобилей

Инспекторы выяснили, что водители не смогли разобраться относительно приоритетности проезда в дворовой зоне.

В среду, 25 октября, около 23 часов полицейские получили сообщение о повреждении авто на одной из улиц в Дарницком районе Киева.

Как рассказали в патрульной полиции, на месте вызова инспекторы обнаружили троих мужчин, которые ссорились между собой у автомобилей Mitsubishi, Chevrolet и Peugeot. В транспортном средстве Chevrolet было разбито ветровое стекло.

«Охранники порядка выяснили, что водители не смогли разобраться относительно приоритетности проезда в дворовой зоне. После чего водитель транспортного средства Peugeot начал провоцировать драку и повредил стекло автомобиля Chevrolet», - пишут в полиции.

Патрульные успокоили водителя, провели с ним профилактическую беседу и вызвали следственно-оперативную группу Дарницкого управления полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия.

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