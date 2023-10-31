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  1. В Україні

єВідновлення: як відбуватиметься компенсація за зроблений за власний кошт ремонт

16:37, 31 жовтня 2023
З січня 2024 року громадяни зможуть отримати компенсації за зроблений власним коштом ремонт житла, яке було пошкоджено внаслідок війни рф проти України.
єВідновлення: як відбуватиметься компенсація за зроблений за власний кошт ремонт
Фото: mind.ua
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Як раніше ми писали, Президент України Володимир Зеленський підписав закон про виплати громадянам, які відремонтували зруйноване житло власним коштом

Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк пояснила, як відбуватиметься компенсація за зроблений за власний кошт ремонт в рамках єВідновлення.

За її словами, з січня 2024 року громадяни зможуть отримати компенсації за зроблений власним коштом ремонт житла, яке було пошкоджено внаслідок війни рф проти України.

«Тобто, ті люди, які витрачали свої власні кошти або брали запозичення в банку на відновлення свого житла, отримають від держави відповідну компенсацію. Ця програма працюватиме аналогічно першому етапу програми єВідновлення, тобто буде чек-лист із зазначенням вартості  пошкодженого елементу. Це буде середня вартість, яку у своїй постанові затвердив уряд, щоб уникнути зловживань і щоб був єдиний підхід відшкодувань. Також треба буде мати фотофіксацію пошкоджень на момент початку ремонту», - повідомила вона.

Також Шуляк зазначила, що для отримання компенсацій цього не потрібно збирати чеки. Достатньо мати лише фотофіксацію пошкоджень на момент початку ремонтних робіт. Подати заявку на отримання компенсації можна через Дію. Порядок подачі документів аналогічний як подавати за програмою єВідновлення стосовно зруйновано житла.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховна Рада на засіданні 5 жовтня ухвалила в цілому як закон законопроект 10063 про розширення форм надання компенсації за пошкодження об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій.

Також ми детально писали про цей документ.

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